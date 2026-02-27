Un boato nel cuore della notte ha scosso piazza IV Novembre, a Quartu Sant’Elena, dove una bomba carta è stata fatta esplodere davanti al distributore automatico di una tabaccheria.

L’ordigno è deflagrato intorno all’una, danneggiando il macchinario esterno e provocando la rottura di alcune vetrate delle abitazioni circostanti. In uno degli appartamenti colpiti dalle schegge di vetro dormiva un cittadino di origine cinese, rimasto lievemente ferito. L’uomo ha ricevuto assistenza ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato cittadino, che hanno avviato le indagini per chiarire la matrice e le motivazioni dell’intimidazione. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, oltre agli artificieri e agli specialisti della Scientifica per i rilievi tecnici.

Ascoltati dagli investigatori, i titolari dell’attività hanno dichiarato di non riuscire a spiegarsi le ragioni del gesto. Al momento non si esclude alcuna pista.