Un controllo di routine nel cuore della notte si è trasformato in un arresto per droga a Sanluri. I Carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno fermato un 19enne del posto, disoccupato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata durante un ordinario servizio perlustrativo. I militari, mentre transitavano nelle vie del centro abitato, hanno notato il giovane e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. Addosso al ragazzo sarebbe stata trovata una sigaretta artigianale confezionata con hashish.

Il ritrovamento ha spinto i Carabinieri a estendere la perquisizione all’abitazione del diciannovenne. In cucina i militari avrebbero scoperto quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un vero e proprio kit per il confezionamento e lo smercio della droga: oltre 68 grammi di hashish suddivisi in quattro involucri, 440 euro in contanti in banconote di vario taglio — ritenuti presumibile provento dell’attività illecita — e quattro bilancini di precisione.

Nel corso della perquisizione sarebbero stati inoltre sequestrati due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e ben 222 bustine in plastica, verosimilmente destinate al confezionamento delle singole dosi. Tutto il materiale è stato preso in carico dai militari, mentre lo stupefacente sarà sottoposto agli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato accompagnato in caserma e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Per lui è prevista nella mattinata odierna l’udienza con rito direttissimo davanti al Tribunale di Cagliari.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti quotidianamente dall’Arma sul territorio, con l’obiettivo di tutelare la legalità e la salute pubblica.