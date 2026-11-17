La manovra finanziaria 2027-2029 della Regione Sardegna è approdata in Consiglio regionale e attende ora la calendarizzazione nelle commissioni prima dell'esame dell'Aula. Da quel momento sarà cosa contro il tempo per riuscire ad approvarla entro il 31 dicembre per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio e poter rendere immediatamente spendibili le risorse. Un obiettivo da tempo annunciato e perseguito dall'assessore della Programmazione, e vice presidente della giunta Giuseppe Meloni.

Il disegno di legge di stabilità e il bilancio triennale approvati dall'esecutivo il 29 ottobre scorso, attendevano il via libera dei revisori dei conti prima di essere inviati al palazzo di via Roma. L'ammontare della manovra ammonta a circa 11 miliardi di euro per il 2027, compresi i fondi europei, e a circa 30 per il triennio, quasi nulla la massa manovrabile.

All'interno sono previsti i 30 milioni destinati al processo di integrazione dei tre scali sardi ma da quanto filtra qualche difficoltà potrebbe arrivare nel caso in cui servissero le risorse per finanziare un nuovo bando per coprire le rotte agevolate in continuità territoriale. Se AeroItalia, come annunciato ma ancora non ufficializzato, dovesse confermare il proprio addio ai voli, in particolare quelli operati senza compensazioni, sarebbe necessario integrare il bilancio triennale con circa 80 milioni, in linea di massima la cifra che occorrerebbe considerando sia le compensazioni previste dal bando europeo che l'adeguamento delle tariffe del jet fuel alle attuali quotazioni molto più alte di quelle concordate nell'attuale regime.

Resta un ostacolo da superare perché l'iter della finanziaria in Consiglio fili liscio: l'Assemblea attende ancora di eleggere il proprio nuovo ufficio di presidenza dopo il giro di boa di metà legislatura. La maggioranza, dopo aver sciolto il nodo delle presidenze di commissione, potrebbe aver trovato la quadra anche per la scelta di vice presidente, questori e segretari. La conferenza dei capigruppo ha, infatti, deciso questa mattina che l'elezione si svolgerà nella prossima seduta dell'Aula, fissata per martedì 24 novembre alle 10.