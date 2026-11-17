C’è un momento esatto, durante lo spettacolo E morte non avrà dominio di Vinicio Capossela — andato in scena l’8 e il 9 novembre al Teatro Massimo di Cagliari —, in cui il tempo teatrale sembra smettere di scorrere per farsi materia viva, palpabile, quasi domestica. Non è un semplice concerto, né una fredda lettura filologica: è un viaggio vertiginoso nell’anima umana, un rito laico e collettivo ispirato al capolavoro radiofonico Under Milk Wood di Dylan Thomas, riletto e trasfigurato dal genio visionario del cantautore irpino.

Partendo dai semi fecondi di quel celebre "sermone di foglie verdi all'innocenza dell'umanità" che il poeta gallese concepì nel 1953, Capossela e i suoi co-protagonisti in musica hanno trasformato il palcoscenico cagliaritano in un borgo surreale e marino, un microcosmo di sognatori, derelitti, amanti e poeti.

​Lo spettacolo si apre con un’immagine che spiazza e cattura: "Quando ti tuffi devi puntare in alto come se volessi volare. Poi ti chiudi e cominci a cadere". Capossela confessa la sua attrazione per la caduta, un precipitare a tempo nel futuro che rifugge la paralisi della comodità. È la stessa vertigine che attraversa le esistenze dei personaggi, come il malinconico "Gatto blues", rimasto solo dopo aver amato troppo le donne.

Ne emerge una riflessione tagliente e ironica sulla solitudine contemporanea. "Era molto romantico, ma siamo tutti romantici quando non c'è nulla da rischiare. Chi non è disposto a rischiare non può fare le rivoluzioni". E ancora, con lo sguardo lucido del cantastorie: "Ci vogliono soli perché così consumiamo il doppio. La tua solitudine è il nostro business". Un monito potente in un'epoca in cui rimaniamo perennemente incantati nel riflesso di uno specchio o di uno schermo, dimenticando il "bosco oscuro" che ciascuno di noi abita di notte quando cerca se stesso.

​Su uno sfondo mutevole che evoca le maree della memoria, i musicisti -veri e propri co-protagonisti della scena, insieme a incursioni vocali evocative come quella di Nada nei panni dell'iconica Polly Giarrettiera (la custode di un orto surreale dove crescono bucato e bambini)- intarsiano una trama sonora raffinata. Tra le note di Radio Renè Turenna e la struggente Un unico bacio, la musica diventa l'argine estremo contro la tirannia del tempo.

Se da ragazzini il tempo sembra infinito, man mano che si avanza comincia a correre. Ma Capossela ci ricorda che l'unica cosa a non cambiare è la "fede nel toro", intesa in senso esistenziale: ricordare che l'importante non è vincere, perché "i vincitori non sanno cosa si perdono" (un ironico omaggio che strappa un sorriso e chiama in causa persino la squadra del Cagliari Calcio). E quando gli orologi battono l'asta che scandisce inesorabile i secondi — mancando idealmente "85 secondi alla mezzanotte" dell'Apocalisse moderna —, l'unico modo per fregare il tempo qual è? Fare l'amore. "Soltanto gli amanti inceppano le lancette. Gli amanti... e la morte".

​Il cuore spirituale e letterario dello spettacolo affonda le radici nella grande tradizione dei resistenti della parola. Da Orazio a Puškin, fino a Dylan Thomas e al suo celebre verso “And death shall have no dominion”, Capossela evoca le voci che sfidano la fine terrena. C'è la consapevolezza che "non morirò del tutto" finché in questo mondo sublunare resterà almeno un poeta fedele ai vinti. In tempi crudeli, l'arte sceglie da che parte stare.

E risuona forte la preghiera laica del Reverendo Jenkins, tratta originariamente da Under Milk Wood: una supplica mattutina e serale per le "povere creature nate per morire", un elogio panteista della natura in cui il Signore vede per primo il lato buono di quello cattivo, per poi dirsi addio fino a domani, sotto il sole che ci tiene sani.

Il finale dello spettacolo, affidato a una melodia che sembra sospesa tra terra e cielo ("E mai niente sarà più di quello che è già"), racchiude il testamento etico di questa straordinaria operazione culturale.

Non possediamo il domani. Come un Capitan Gatto venuto da un altro capo del mondo, l'uomo capisce che la vita è un passaggio breve e intenso. "Noi siamo quello che lasciamo, momento per momento. La nostra eredità non ha un testamento. Viviamo nel seme che fiorisce negli altri. È così che Morte non ha dominio".

​Quando le luci del Teatro Massimo di Cagliari si sono spente su queste note, la sensazione lasciata al pubblico è stata quella di aver assistito non a una semplice rappresentazione, ma a un atto di insubordinazione poetica. Un invito a chiudere gli occhi, a tirare il remo in barca quando le forze si spengono, e a desiderare, come Dylan Thomas prima di andarsene, di ritornare almeno per un istante in quel giardino dell'eden dove l'essere umani torna a essere, finalmente, pura e incontaminata meraviglia.

In questo spazio sospeso tra la fragilità della carne e l'eternità del sentimento si compie il miracolo del teatro e della musica e si rinnova la promessa di Thomas: anche se gli amanti si perderanno, l'amore non si perderà; e morte non avrà dominio.

E dunque, se è vero che la vita è un passaggio rapido, resta a noi decidere con quale intensità attraversarla, ricordando sempre l'esortazione più ardente e definitiva del poeta gallese: "Non andartene docile in quella buona notte. Infuria, infuria contro il morire della luce!".