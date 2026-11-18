Sono iniziati da alcuni giorni ad Alghero i lavori di pulizia e manutenzione degli alvei dei fiumi e dei canali presenti sul territorio comunale. L'intervento, per il quale è stata aggiudicata una somma complessiva di circa 140 mila euro, interesserà circa 11 chilometri di corsi d'acqua.

La procedura è stata avviata dall'Assessorato all'Ambiente, guidato dall'assessore Rainero Selva, e riguarda alcuni corsi d'acqua naturali e artificiali di competenza comunale: Rio Calvia, Rio Carrabuffas, Rio Valverde, Rio Calabona e Canale Sant'Efis.

Il progetto prevede interventi di manutenzione degli alvei e di gestione dei sedimenti, con particolare attenzione al taglio selettivo della vegetazione. Le operazioni sono finalizzate a ridurre la pericolosità idraulica e a garantire benefici sia sul piano ecologico e ambientale sia sotto il profilo della protezione e del consolidamento delle sponde.

Un'attività di manutenzione che punta quindi a migliorare le condizioni dei corsi d'acqua e a contribuire alla sicurezza idraulica del territorio.