Alta tensione sul condono edilizio e confronto acceso sulla manovra. Dopo il dibattito sulle possibili sanatorie, arriva lo stop a nuove misure di condono. La maggioranza individua le proprie priorità in pensioni, sanità, scuola e sicurezza, ma fissa anche due condizioni precise: "Conti in ordine e metodo unitario".

È quanto emerso dal vertice con la premier Meloni e il ministro Giorgetti, in un momento particolarmente delicato per il governo, anche alla luce dei 7mila emendamenti depositati alla manovra. La compattezza diventa quindi un obiettivo fondamentale per affrontare il confronto sulle modifiche alla legge di Bilancio.

Sul fronte delle opposizioni, il campo largo attraversa invece una fase di difficoltà. Il Movimento 5 Stelle ha inizialmente bloccato le proposte comuni sugli emendamenti, facendo emergere le distanze tra le forze politiche. Al centro delle divergenze ci sono soprattutto le coperture economiche: dalla tassazione degli extraprofitti di banche e società energetiche alla patrimoniale richiesta da Avs. Dopo il blocco iniziale è arrivata una marcia indietro, ma restano aperti i nodi sulle proposte.

Intanto, alla Camera passa il ddl antisemitismo, che diventa legge. Il campo largo si schiera compatto nel voto contrario, anche se all'interno del Partito democratico emergono alcune divisioni: i riformisti scelgono infatti l'astensione.

Novità anche in casa Lega, dove Romeo viene sfiduciato e lascia il ruolo di capogruppo al Senato. Al suo posto arriva Dreosto.

Sul fronte della sicurezza, il centrodestra presenta inoltre un emendamento al decreto sicurezza che prevede lo stop ai social network per gli under 13.

A completare il quadro sono le stime d'autunno della Commissione europea. Per l'Italia si avvicina l'uscita dalla procedura per deficit, ma sul fronte economico arriva un dato preoccupante: l'inflazione a ottobre sale al 5,5%, raggiungendo il livello più alto da luglio 2023.

Un aumento che si traduce in una stangata da oltre 2.000 euro a famiglia, aggiungendo nuove difficoltà per i bilanci domestici.