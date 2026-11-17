Ha raccolto ampio consenso il servizio sperimentale di bus a chiamata avviato il 13 aprile scorso dal Ctm nelle aree costiere di Quartu Sant'Elena e Quartucciu, nella Città metropolitana di Cagliari, e durato fino al 31 agosto. Il 75% dei passeggeri intervistati si è dichiarato "molto soddisfatto" e il 13% "soddisfatto", mentre l'88% ha espresso un giudizio positivo sul comfort a bordo del minibus diesel da sette posti messo a disposizioni dall'azienda.

I risultati sono stati presentati a Roma, al Centro Congressi Frentani, nell'ambito del progetto Interreg Europe 'Embracer.' Ai circa 21mila residenti delle zone costiere "a domanda debole" dei due comuni è stata offerta la possibilità di prenotare, con un giorno di anticipo, un piccolo bus che li ha raggiunti a domicilio per poi accompagnarli alla fermata del Ctm più vicina e proseguire così il viaggio con le linee ordinarie PF, PQ, 1Q e 2L. Il tutto al costo di un biglietto da 90 minuti, cioè 1,30 euro. Senza questo collegamento, il 37% degli intervistati si sarebbe mosso con l'auto privata, mentre il 27% avrebbe chiesto un passaggio a familiari o amici.

Nei cinque mesi di attività - secondo i dati illustrati stamane da Silvano Angius, direttore del servizio Tpl del Ctm - sono stati richiesti 226 viaggi, per un totale di 200 corse effettuate, 322 passeggeri trasportati e 8.119 chilometri percorsi. Le aree interessate sono state Margine Rosso, Bellavista, Foxi, Is Ammostus, Flumini, Is Pardinas, Sperassiu e Sant'Isidoro.

"Questa sperimentazione ha avvicinato al trasporto pubblico persone che per quegli spostamenti avrebbero utilizzato l'automobile, offrendo loro un'alternativa concreta e una maggiore autonomia - sottolinea Fabrizio Rodin, presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale - È un'esperienza che merita attenzione anche per le possibilità che può offrire agli studenti. Il lavoro svolto con la Città Metropolitana di Cagliari nell'ambito di Interreg Europe Embracer ci permette di condividere con altri territori europei risultati e indicazioni utili per migliorare i servizi".

L'azienda ha finanziato il progetto con 75.000 euro, a fronte di un investimento complessivo di oltre 235.000 euro, per l'80% coperti da fondi europei del programma.

Al progetto hanno aderito 14 partner di dieci Paesi, capofila l'Università di Aveiro: oltre al Ctm, la Comunità intercomunale della Regione di Coimbra per il Portogallo; TTS Italia; l'Agenzia di sviluppo regionale Bucarest-Ilfov (BI-RDA) per la Romania; il Comune di Ljutomer e l'Agenzia di sviluppo Sinergija per la Slovenia; Aufbauwerk Region Leipzig GmbH per la Germania; l'impresa municipale Susisiekimo paslaugos per la Lituania; l'Università di Tampere per la Finlandia; The Environmental Forum per l'Irlanda; l'Agenzia di sviluppo regionale del Sandžak SEDA per la Serbia e l'associazione "Lviv Agglomeration" per l'Ucraina.