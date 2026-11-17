Lasciare la propria terra per inseguire le proprie passioni e provare a costruire il proprio futuro non è mai una scelta semplice.

È quello che ha fatto Fabio Versaci, classe '87, attore sardo che quindici anni fa si è trasferito a Roma per seguire il suo sogno nella recitazione.

Nella capitale ha frequentato l’Accademia Fondamenta, tra le scuole più prestigiose, proseguendo negli anni la sua formazione e maturando diverse esperienze artistiche e professionali.

Un percorso che lo ha portato oggi a entrare nel cast della produzione diretta da Carlo Carlei, dedicata alla drammatica vicenda di Farouk Kassam, nella quale interpreta il ruolo del Sacrestano.

Lo incontriamo per conoscere meglio la sua storia, le tappe del suo percorso artistico e le emozioni vissute in questa esperienza cinematografica, che riporta sullo schermo una vicenda rimasta nella memoria della Sardegna, e non solo.

Fabio quindici anni fa hai lasciato la Sardegna per trasferirti a Roma. Con quali sogni e aspettative sei partito e chi ti ha supportato in questa scelta?

Il sogno era quello di comprendere come un attore riuscisse a dare vita a una storia, interpretarla e raccontarla, fino a raggiungere il cuore dello spettatore. Indubbiamente chi mi ha sostenuto fin dai primi passi è mia madre Ilaria, che non smetterò mai di ringraziare.

Hai studiato recitazione a Roma e hai maturato diverse esperienze teatrali. Quanto è stato importante il teatro nella tua formazione?

Il percorso teatrale è stato indubbiamente fondamentale per costruire le basi della mia formazione e del mio approccio lavorativo. Mi ha permesso di acquisire una tecnica solida, indispensabile per essere più versatile e poliedrico nel mio lavoro, riuscendo così a interpretare personaggi diversi e ad affrontare ruoli sempre nuovi. Ancora oggi collaboro con la compagnia Nogu Teatro, con la quale porto avanti diversi progetti, rivolti sia ai più piccoli, attraverso attività teatrali dedicate, sia a un pubblico più adulto. Attualmente mi occupo anche di insegnamento della recitazione, un'esperienza che mi permette di trasmettere le mie conoscenze e, allo stesso tempo, di continuare a crescere, sperimentare e mantenermi in costante evoluzione nel mio percorso artistico.

Arriviamo alla produzione diretta da Carlo Carlei dedicata alla storia di Farouk Kassam. Come è nata questa collaborazione ?

La collaborazione è nata grazie a Giorgia Vitale, la mia manager, che mi ha contattato proponendomi di fare un provino per entrare a far parte del cast della serie. Nutro una profonda stima nei suoi confronti e sono particolarmente grato per questa opportunità. E’ una grande professionista!

Nel film interpreti il ruolo del Sacrestano. Come ti sei preparato per entrare in questo personaggio? Hai dovuto approfondire la storia e il contesto in cui si svolge la vicenda?

Mi sono documentato su tutta la vicenda, cercando di comprendere il contesto e di costruire un'idea precisa di come il personaggio potesse reagire nelle diverse situazioni. Come accade per ogni interpretazione, il lavoro parte da una ricerca che non riguarda soltanto la storia, ma anche la psicologia, le motivazioni e le sfumature del personaggio stesso. Carlo Carlei aveva ben chiaro ciò che voleva ottenere. È stato una guida essenziale e importante durante le riprese.

Il rapimento di Farouk Kassam è una storia che ha segnato profondamente la Sardegna e l’Italia. Che significato ha avuto per te, da attore sardo, prendere parte a una produzione che racconta una vicenda così legata alla tua terra e così delicata?

È una storia che mi ha sempre colpito molto. Avevo solo 5 anni quando è successo, ma è una vicenda che ha lasciato un segno profondo nella mia terra. Per questo, poter prendere parte a questo progetto è stato ancora più emozionante. Sono davvero felice e grato di aver potuto dare anche io la mia voce a una storia così importante.

Com’è stato lavorare con il regista Carlo Carlei e con lo staff tecnico?

Voglio ripetermi, confermo che è stata una grande opportunità ed è stato bello confrontarmi con lui. È un grande professionista, con una profonda conoscenza del suo lavoro. Per me è stato importante riuscire a comprendere e soddisfare le sue richieste, raggiungendo così un traguardo personale e professionale. È stato davvero un piacere aver avuto l’occasione di lavorare al suo fianco e imparare dalla sua esperienza. Da non dimenticare tutto lo staff meraviglioso e impeccabile, presente tutti i giorni, con il quale ho lavorato a questa produzione, e che ringrazio.

Quanto ritieni importante che il cinema nazionale dia voce alle storie della Sardegna e valorizzi il talento degli attori e dei professionisti che lavorano nell'isola?

È molto importante e fondamentale che anche la Sardegna trovi spazio nelle produzioni cinematografiche nazionali. È una terra ricca di storia, cultura e tradizioni, piena di racconti che meritano di essere conosciuti e portati sullo schermo. Credo sia altrettanto importante dare opportunità agli attori e ai professionisti del territorio, valorizzando il talento che la nostra isola può offrire. Mi piace trasmettere la mia passione agli altri e continuare, allo stesso tempo, a crescere e a mettermi in gioco attraverso nuove esperienze artistiche.

C’è un ruolo che sogni particolarmente di interpretare?

Non ho un ruolo preciso in mente, ma sono molto affascinato dai personaggi complessi e problematici, quelli che hanno tante sfumature e che richiedono un grande lavoro di ricerca e interpretazione.

Guardando al futuro, quali sono i tuoi prossimi progetti?

A marzo sono andato in scena con “Vernice Fresca” di Giovanni Sicurello, progetto che continueremo a portare avanti anche in futuro. Inoltre continuo ad avere diversi progetti legati alle scuole e agli spettacoli teatrali. Gran parte della mia vita è dedicata all'insegnamento della recitazione, un'attività che mi rende davvero felice.

Grazie Fabio per aver condiviso con noi di Sardegna Live la tua esperienza e il tuo percorso.

