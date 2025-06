Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spera che “non ci sia un’escalation” tra Israele e Iran. Lo ha detto ai giornalisti in merito all'attacco partito da Israele e diretto all'Iran questa notte, che ha scatenato la paura che in Medio Oriente si accenda un nuovo conflitto.

Salvini si ritiene "angosciato" e si augura che "non ci sia un'escalation", "Il diritto all'esistenza e alla sopravvivenza di Israele è sacrosanto - ha detto - e l'Iran lo ha sempre messo in discussione. "Per il regime islamico iraniano, Israele se non esiste e va cancellato dalla faccia della Terra. Questo è un problema, perché lo pensavano i nazisti nel secolo scorso", ha detto.

"Chi può non dirsi preoccupato, angosciato quando si parla di nucleare non per riscaldare gli ospedali, ma per ammazzare?", ha detto Salvini rispondendo alla domanda di un giornalista.