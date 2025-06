Immaginiamo di aver prenotato una visita specialistica e di non poter partecipare: in questo caso, il posto rimane vuoto, con un altro paziente che resta in lista d'attesa. L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari sta invitando i cittadini a comunicare al Cup in caso di assenza, trasformando così un'opportunità mancata in un vantaggio per altri utenti.

Questa struttura, riconosciuta come centro Hub di secondo livello per il Nord Sardegna, offre prestazioni di alta complessità principalmente a pazienti ricoverati, utenti del Pronto Soccorso, persone in attesa di ricovero o dimissioni protette, pazienti in day hospital e in percorsi diagnostico terapeutici assistenziali. Inoltre, fornisce servizi per la specialistica ambulatoriale aziendale e per pazienti che richiedono prestazioni entro tempi brevi, come quelli affetti da patologie oncologiche.

L'obiettivo principale è aumentare il ricambio dei pazienti ricoverati, consentendo loro di essere trasferiti successivamente alle strutture territoriali una volta superata la fase acuta. La struttura offre anche prestazioni annuali per visite ambulatoriali esterne, prenotabili tramite il Centro unico di prenotazione regionale (Cup). Tra le strutture disponibili c'è quella delle Scienze radiologiche, interventistiche e d'urgenza, guidata dal professor Salvatore Masala. La complessa struttura di Radiologia, presente nelle Cliniche di viale San Pietro, nel Palazzo Clemente e nel Santissima Annunziata, effettua ogni anno migliaia di esami radiologici complessi, arrivando a quasi 140.000 esami. Circa il 30% di queste prestazioni si concentra sulle attività ambulatoriali esterne. Nell'ultimo anno, su un totale di 38.688 prestazioni programmate, ben 1.062 non sono state effettuate a causa di mancata disdetta, lasciando spazi vuoti e causando ritardi in esami importanti.

"Basta veramente poco, una telefonata al Cup consente di liberare un posto e assegnarlo a chi ne ha bisogno", afferma il professor Salvatore Masala.



La struttura rivede regolarmente la propria capacità operativa per garantire un servizio continuativo e flessibile durante tutto l'anno, in grado di gestire anche i periodi di maggiore affluenza. La Radiologia dell'Aou di Sassari utilizza tecnologie all'avanguardia, come la TC Photon Counting al Palazzo Clemente, che rappresenta l'unica attrezzatura di questo tipo presente in Italia in una struttura pubblica. Le nuove linee guida regionali, recentemente approvate dalla Giunta Todde, prevedono miglioramenti al sistema Cup attraverso l'invio di promemoria via Sms e mail: 15 giorni prima per gli esami programmabili e 48 ore prima per tutti, con l'invito alla cancellazione entro 48 ore dal turno per evitare sanzioni. Inoltre, sarà introdotto un servizio di richiamata per i pazienti in lista d'attesa.

"La richiamata automatica e la trasparenza delle agende ridurranno i tempi d'attesa e valorizzeranno le risorse disponibili», aggiunge Mario Carmine Palermo, commissario straordinario dell'Aou di Sassari. «Se l'utente non può presentarsi - conclude Palermo - disdica subito la prenotazione fatta al Cup. Con un gesto minimo, potrà aiutare a rendere il servizio sanitario più efficiente, equo e rapido per tutti".