Un uomo di 64 anni ha perso conoscenza dopo essere caduto da una scala a pioli durante il pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno, e attualmente è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L'incidente è avvenuto nelle campagne di Palmadula, nel comune di Sassari, nella zona della Nurra, e non è ancora chiaro quale tipo di attività stesse svolgendo al momento dell'incidente.

Il personale medico del 118 è intervenuto immediatamente sul posto, riuscendo a stabilizzare l'uomo e a trasportarlo in ospedale tramite elisoccorso in condizioni gravi, classificando l'emergenza come codice rosso.

Un altro episodio simile si è verificato nelle campagne di Buddusò, dove un uomo di 70 anni è caduto da una scala a pioli riportando un trauma addominale. Anche in questo caso, il paziente è stato trasportato al pronto soccorso, questa volta presso l'ospedale di Ozieri, dal personale del 118.