Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Sarroch, dove un operaio è precipitato da un'impalcatura alta circa due metri durante lavori di manutenzione presso lo stabilimento Saras.

La vicenda è avvenuta poco prima delle 16:00 e l'uomo, appartenente a una ditta esterna, è stato trasportato in ospedale con diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

I suoi colleghi e il personale interno allo stabilimento hanno prontamente soccorso l'operaio, mentre un'ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso del Brotzu a Cagliari.