Veri e propri momenti di terrore quelli vissuti da una donna a Biella, che sarebbe stata aggredita e violentata ripetutamente, davanti al suo bambino di 4 anni, da un giovane muratore a cui aveva affidato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento.

L'uomo, egiziano, è stato arrestato a Milano, dove sarebbe fuggito dopo la violenza. La vittima, durante un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, sarebbe stata minacciata dall'aggressore con una fascetta da elettricista, riuscendo poi a far uscire il giovane per comprare del cibo, e contattando una guardia giurata per chiedere aiuto.

Grazie alle ricerche e alla collaborazione delle autorità, il presunto aggressore è stato individuato nella città meneghina, e arrestato.