Una condanna e un'assoluzione nel giudizio della Corte dei Conti sulle nomine effettuate durante la precedente legislatura regionale. La sezione della Corte dei Conti ha condannato l'ex presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e l'ex assessora Valeria Satta a risarcire in solido la Regione per 623.893 euro.

Al centro del procedimento c'è la nomina di Antonio Belloi alla direzione generale della Protezione civile. Secondo i giudici contabili, Belloi non avrebbe posseduto i requisiti previsti dalla legge per ricoprire quell'incarico. Da qui la contestazione del danno erariale e la conseguente condanna nei confronti di Solinas e Satta.

Diverso l'esito per un'altra nomina finita sotto la lente della magistratura contabile. Solinas, Satta e l'ex capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli sono stati infatti assolti dall'accusa relativa alla nomina dell'avvocata Silvia Curto a direttore generale della Presidenza della Giunta regionale.

In questo secondo caso la Procura della Corte dei Conti aveva chiesto un risarcimento superiore ai 454mila euro, ma i giudici hanno ritenuto che Curto fosse in possesso dei requisiti necessari per l'incarico.