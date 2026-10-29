Campagna antincendio boschivo 2027 e attività di Protezione civile durante tutto l’anno: la Giunta regionale della Sardegna stanzia 7,2 milioni di euro per il servizio di pilotaggio degli elicotteri medio-pesanti e quattro milioni nel triennio 2026-2028 per un servizio aereo dedicato alle emergenze.

La decisione è stata adottata su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, delegata in materia di protezione civile, in attuazione delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026.

Le risorse destinate agli elicotteri medio-pesanti serviranno a garantire la disponibilità dei mezzi per la prossima campagna antincendio boschivo, con l' obiettivo di rafforzare la capacità di intervento nelle operazioni di spegnimento, considerando le caratteristiche del territorio sardo, l'estensione delle aree esposte al rischio e le difficoltà di accesso legate alla rete viaria.

I mezzi medio-pesanti consentono infatti di trasportare e rilasciare maggiori quantità d'acqua, garantire una più ampia autonomia operativa e trasferire rapidamente squadre specialistiche e attrezzature nelle zone interessate dagli incendi.

"La preparazione della campagna antincendio richiede decisioni assunte per tempo, perché i servizi siano disponibili quando occorrono - dichiara l’assessora Laconi -. Con questa programmazione assicuriamo le risorse per la componente medio-pesante e per un servizio aereo che risponda anche alle esigenze di protezione civile nel resto dell’anno".

Nel corso della campagna 2026, il dispositivo regionale ha potuto contare sui mezzi aerei regionali leggeri, sui Canadair messi a disposizione dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e su due elicotteri medio-pesanti contrattualizzati per il triennio 2024-2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori due annualità.

L'esperienza delle ultime campagne ha confermato l'importanza di una flotta diversificata, in grado di adattarsi alle differenti condizioni operative e alle necessità degli interventi.

Accanto alle risorse per la campagna antincendio, la Giunta ha programmato quattro milioni di euro per un servizio di pilotaggio di velivoli destinati alle attività di protezione civile nel triennio 2026-2028. La ripartizione prevede un milione di euro nel 2026, due milioni nel 2027 e un milione nel 2028.

Il servizio sarà impiegato per diverse attività: ricognizione e monitoraggio del territorio, ricerca di persone disperse, trasporto di personale e materiali e supporto alle operazioni conseguenti a calamità o altre emergenze.

"Il supporto aereo serve anche per cercare una persona dispersa, osservare un territorio colpito da una calamità o trasportare personale e materiali - prosegue Laconi -. Vogliamo che queste esigenze trovino una risposta organizzata durante tutto l’anno, con servizi adeguati ai compiti della protezione civile".

Tra gli indirizzi della programmazione figura anche il posizionamento del mezzo aereo nell'aeroporto di Cagliari, per rafforzare la componente logistica della protezione civile in relazione all'hub previsto dalla deliberazione della Giunta del dicembre 2025.

Sarà la Direzione generale della Protezione civile a dare attuazione al provvedimento, individuando le soluzioni amministrative, organizzative e contrattuali più adeguate a garantire la disponibilità dei servizi nei tempi necessari per la campagna 2027.

Saranno valutate anche le possibilità di utilizzare strumenti e rapporti contrattuali già disponibili, laddove consentito e ritenuto conveniente.