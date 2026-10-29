Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, a San Sperate, dove un uomo di 42 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal proprio furgone mentre effettuava alcuni lavori di manutenzione nel giardino di casa. L’incidente è avvenuto in via Porrino, poco dopo le 16.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di nazionalità bosniaca, stava lavorando sotto il mezzo, parcheggiato nel giardino davanti all’abitazione in cui viveva, mentre era presente anche la sua famiglia. Il furgone era stato sollevato con un cric che, improvvisamente, avrebbe ceduto.

Il veicolo è quindi ricaduto, schiacciando il torace del 42enne, che è rimasto intrappolato sotto il mezzo.

Sono stati i figli a dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri, ma per l’uomo non c’era ormai purtroppo più nulla da fare: è morto sul colpo.

I militari stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra gli elementi da verificare ci sono le condizioni del cric utilizzato per sollevare il furgone, che, secondo le prime informazioni, non sarebbe stato in perfetto stato.