Tragedia in Bosnia-Erzegovina, dove un elicottero militare italiano CH-47, in forza all'operazione EUFOR Althea, è precipitato nella zona di Brčko, causando, secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina bosniaca, "tre morti e 12 feriti del personale della missione EUFOR".

La missione europea ha confermato che nell'incidente, avvenuto durante un'attività addestrativa, "diversi membri della forza militare multinazionale hanno tragicamente perso la vita", senza specificare il numero delle vittime. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e le cause dello schianto.

Accertamenti sono in corso anche da parte del ministero della Difesa per stabilire le cause dell'incidente e "le condizioni di salute del personale".

Nessun militare della Brigata Sassari coinvolto

Nell'incidente, secondo quanto riferito dall'ANSA, non sarebbe rimasto coinvolto alcun militare della Brigata Sassari.

In Bosnia-Erzegovina è attualmente impiegato un contingente italiano di circa 150 militari, costituito su base 151° Reggimento Fanteria "Sassari", nell'ambito della missione EUFOR Althea.

I "sassarini" sono partiti a giugno e concluderanno la missione con il rientro in Sardegna previsto per gennaio 2027.