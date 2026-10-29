Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, sulla strada statale che collega Arzachena a Olbia. Tra i feriti a seguito dello scontro frontale, c’è l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, che viaggiava a bordo di un veicolo insieme al proprio staff in direzione di Olbia.

L’assessore stava rientrando da una mattinata di incontri istituzionali nel Comune di La Maddalena, dove sono ripresi i lavori per la ricostruzione di 62 alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da Area.

Secondo una prima ricostruzione, Piu non era alla guida del veicolo e avrebbe riportato un trauma toracico. Le sue condizioni, stando a quanto si apprende, non sarebbero gravi.

L’assessore è stato trasportato immediatamente al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, insieme alle altre persone coinvolte nell’incidente, per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.