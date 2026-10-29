L'udienza di convalida dell’arresto del 20enne egiziano accusato dell’omicidio, avvenuto a Olbia lo scorso martedì 27 ottobre, di Pietro Sciusco, 42 anni, originario della Puglia, è stata fissata per le 11 di domani, venerdì 30 ottobre, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, Federica Distefano.

Il giovane è stato arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Olbia con l’accusa di aver ucciso il 42enne con alcuni fendenti al cuore e all’addome.

Il 20enne, difeso dall’avvocata Aurora Masu, si trova ora nel carcere di Bancali, a Sassari, dalla serata di ieri, mercoledì 28 ottobre. Il suo arresto è avvenuto al termine delle ricerche avviate dai militari dell’Arma subito dopo il delitto, quando è stato rintracciato all’interno di una villetta in ristrutturazione in via Genova, a pochi passi dal lungomare di Olbia e non lontano dal luogo in cui si è consumato l’omicidio.