Con i mesi autunnali, prende avvio il servizio di consulenza per verificare la commestibilità dei funghi raccolti. Già operativo nei distretti di Nuoro e Sorgono, sarà esteso anche a Macomer e Siniscola.

Con la ripresa della raccolta dei funghi spontanei, torna operativo l’Ispettorato micologico dell’Asl n. 3 di Nuoro. Da lunedì 2 novembre, nei distretti di Nuoro e Sorgono, i cittadini potranno usufruire gratuitamente del servizio per verificare la commestibilità e la qualità dei funghi raccolti. L’attività sarà attivata a breve anche nei distretti di Macomer e Siniscola.

Il servizio, che opera nell’ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), si pone come obiettivo quello di prevenire le intossicazioni e promuovere un consumo sicuro dei funghi spontanei.

Oltre al controllo gratuito dei funghi destinati al consumo diretto, l’Ispettorato offre consulenza agli operatori dei Pronto soccorso in caso di sospette intossicazioni dovute all’ingestione di funghi velenosi. Tra le attività rientrano anche la promozione di corsi di formazione e iniziative di educazione sanitaria, oltre al rilascio delle certificazioni di commestibilità necessarie per la vendita al dettaglio e la somministrazione dei funghi spontanei.

A partire dal prossimo lunedì 2 novembre 2026, il servizio sarà disponibile nei distretti di Nuoro e Sorgono. L’avvio delle attività nei distretti di Macomer e Siniscola sarà comunicato successivamente.

Nuoro

La sede si trova in via Leonardo Da Vinci 28, presso lo stabile ex Inam, al primo piano. Il servizio è disponibile il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 11 alle 13.

Telefono: 0784 240158

Telefono: 0784 240176

Sorgono

L’Ispettorato micologico si trova in via Tirso, nei locali del Distretto, al secondo piano. Gli orari sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 11 alle 13.

Telefono: 0784 623366

Telefono: 0784 240176

Per quanto riguarda i distretti di Macomer e Siniscola, l’inizio delle attività sarà comunicato in un secondo momento. In caso di necessità, sarà comunque possibile contattare i micologi attraverso i recapiti indicati.

Macomer: il servizio ha sede in via Satta, nei locali Asl del Servizio SIAN, al secondo piano. L’attività è prevista il lunedì, dalle 11 alle 13.

Telefono: 0784 240176

Siniscola: la sede è in via G.F. Conteddu 162, presso il Servizio SIAN. L’attività è prevista il lunedì, dalle 11 alle 13.

Telefono: 0784 871332

Telefono: 0784 240176

Per consentire la verifica, i funghi devono essere consegnati in cestini rigidi e forati, suddivisi per specie, freschi, puliti, integri e in buono stato di conservazione.

È necessario presentare l’intero raccolto e non soltanto un campione: tra gli esemplari non controllati potrebbe infatti nascondersi un fungo non commestibile o velenoso.

In presenza di esemplari mal conservati, non commestibili, tossici o mortali, il micologo può trattenere il raccolto per predisporne la distruzione. Se non è possibile sottoporre i funghi al controllo, la raccomandazione è di non consumare quelli sulla cui commestibilità permangono dubbi.

In caso di malessere dopo aver mangiato funghi

Se dopo il consumo di funghi si manifestano sintomi di malessere, è necessario recarsi immediatamente in ospedale. È importante conservare eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati, anche se già cotti, e fornire tutte le informazioni utili per identificare le specie ingerite e il luogo in cui sono state raccolte.

Il controllo micologico rappresenta uno strumento importante per ridurre i rischi legati al consumo di funghi spontanei. In caso di dubbi, rivolgersi al servizio prima di consumarli è la scelta più sicura.