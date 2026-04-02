I lavori di demolizione del blocco operatorio dell’ospedale oncologico “A. Businco” di Cagliari sono stati avviati. Secondo il piano stabilito, entro 20 giorni saranno completate le operazioni di demolizione e pulizia dei detriti. Successivamente, sarà necessario un ulteriore periodo di 20 giorni per consolidare le fondamenta e installare i pilastri antisismici.

“Entro l’estate – spiega la presidente e assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde – sarà completata la riedificazione della nuova piastra con gli allestimenti interni, rispettando così i tempi del PNRR. Andiamo avanti a tappe forzate verso la riapertura dell’importante presidio sanitario”.

Obiettivo dell'Assessorato alla Sanità è il completamento del progetto insieme agli altri del PNRR che coinvolgono la costruzione di ospedali e case di comunità nella Regione, strutture sono progettate per migliorare l'efficienza dei ricoveri ospedalieri e per fornire servizi ai territori svantaggiati che soffrono per la carenza cronica di medici di base e infermieri, una sfida comune in tutto il Paese.