L’inquinamento luminoso è una delle forme di alterazione ambientale meno percepite, ma tra le più pervasive. I suoi effetti, infatti, non si limitano alla scomparsa del cielo stellato, ma incidono profondamente sugli equilibri naturali, alterano i ritmi biologici di animali e piante e possono avere ripercussioni anche sulla salute umana.

Il prossimo sabato, 11 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Lanusei, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Inquinamento luminoso e interferenze sulle forme di vita”, organizzato dal Comune di Lanusei in collaborazione con la Pro loco di Lanusei, e moderato da Francesca Loi, proprio per approfondire questo tema.

Saranno presenti diversi esperti, che testimonieranno la natura trasversale del fenomeno. Interverranno l’avvocato Mario di Sora, direttore dell’Osservatorio di Campo Catino e presidente di Dark-Sky Italia, il professor Matteo Marcoccia, ecofisiologo vegetale e micologo, il professor Giuliano Milana, zoologo e vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana per la Wilderness, e l’ingegnera Selena Mascia, responsabile dell’ingegneria dell’offerta sostenibile di Hera Luce.

Ci sarà inoltre una rappresentanza dei soci dell’Osservatorio Astronomico Caliumi, realtà attiva da anni nella divulgazione scientifica e nella valorizzazione del patrimonio astronomico del territorio.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema ancora poco discusso, ma sempre più centrale nel dibattito ambientale contemporaneo. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.