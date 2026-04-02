Irregolarità in merito alla conservazione degli alimenti, la mancanza di tracciabilità di alcuni prodotti ittici e problemi igienico-sanitari sono state riscontrate in un ristorante etnico nel cuore di Cagliari dove la Capitaneria di Porto, la Polizia locale e i funzionari della Asl hanno effettuato un controllo lo scorso 31 marzo.

Come conseguenza delle violazioni riscontrate, l'attività del locale è stata momentaneamente sospesa e al titolare è stata inflitta una multa. Oltre alle questioni legate all'igiene e alla tracciabilità dei prodotti ittici, sono state inoltre sollevate anche criticità di natura amministrativa, "Nello specifico -spiegano dalla Capitaneria -sono state rilevate un'occupazione abusiva di suolo comunale e una gestione dei fumi e degli odori non conforme alle normative".

Cinque le sanzioni elevate, sequestrati 100 chili pesce. "In considerazione delle gravi carenze riscontrate e al fine di tutelare la salute dei consumatori - sottolinea la Guardia costiera -, è stato disposto il fermo temporaneo dell'attività, con conseguente sospensione dell'esercizio fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Analoghe attività ispettive proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio".