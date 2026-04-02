“Io credo che ai cittadini e ai sardi interessi poco quanto durerà il mio interim, ma quanto efficace. Se si vede un cambio di passo e se le misure che noi stiamo mettendo in campo sono misure che rispondono ai bisogni di sanità della regione. La mia posizione è che in questo momento dobbiamo essere incisivi sulle politiche”. Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde, assessora ad interim della Sanità, a margine dell'audizione in commissione Sanità.



“Credo che il tema della durata dell'interim sia un tema, come dire, che viene usato dalla minoranza e che è un tema marginale. Io terrò l'interim fino a quando serve” ha poi aggiunto la governatrice.

“In questo momento serve effettivamente verificare che le misure che stiamo mettendo in campo sulla sanità siano misure efficaci e che cambino effettivamente lo stato disastroso che abbiamo ereditato” ha concluso Todde.