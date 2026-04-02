La suggestiva processione del Giovedì Santo si svolgerà nella serata di oggi, giovedì 2 aprile 2026, a Iglesias.

Partendo dalla Chiesa di San Michele, dove l’Arciconfraternita del Sacro Monte conserva stendardi, statue e la storica croce antica e imponente, il simulacro della Madonna Addolorata, con il cuore trafitto sulle spalle e il volto segnato dal dolore, viene accompagnato dagli Hermanos in un viaggio attraverso le chiese del centro storico alla ricerca del suo amato figlio, Gesù.

Ecco perché quella odierna si chiama appunto Processione dell’Addolorata, ed ecco perché proprio oggi si usa fare, come vuole la tradizione spagnola fin dal '600, il giro delle Sette Chiese, i cui altari sono adornati da Su Nenniri, ossia i germogli di grano cresciuti al buio.

Con il frastuono dei matracconi e il ritmo cupo e immutato da secoli del tamburo in sottofondo, i piccoli vestiti da Baballottis vanno avanti agitando le loro piccole matracche, e il vociare allegro dei bambini si unisce all’atmosfera struggente del tema disperato trattato nella processione di oggi.

Le doppie file di Baballottis adulti con in mano le Veritas precedono gli Hermanos, che reggono invece un grosso cero acceso a testa: tutti hanno i cappucci indossati e i volti coperti.