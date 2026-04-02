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I militari della Guardia Costiera di Sant’Antioco hanno consegnato oggi, giovedì 2 aprile, 220 kg di gamberi gobbetti congelati, pescati illegalmente a Sud dell’Isola del Toro da un peschereccio straniero, a diverse organizzazioni benefiche del Sulcis Iglesiente.
Il sequestro era stato effettuato in seguito a un'operazione di controllo sulla catena di approvvigionamento della pesca condotta dal personale della Guardia Costiera di Sant’Antioco e di Portoscuso.
Dopo aver verificato che il prodotto era idoneo al consumo umano, il Servizio Veterinario dell’ASL di Carbonia ha autorizzato la sua destinazione a fini benefici.
La donazione alle organizzazioni benefiche è un gesto tangibile di sostegno alla comunità locale, sottolineando l'impegno della Guardia Costiera non solo nella sicurezza marittima, ma anche nel supporto sociale e nell'aiuto alle persone in difficoltà.