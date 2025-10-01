“La ripartenza di I.S.O.L.A. era un punto qualificante del nostro programma che poi è entrato all'interno del piano regionale di sviluppo”. Sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, durante la presentazione del disegno di legge per la ricostituzione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - I.S.O.L.A., che si è tenuta oggi all’Assessorato del Turismo e Artigianato.

“È un ddl importante – evidenzia l’assessore del Turismo e Artigianato, Franco Cuccureddu – perché rappresenta uno dei punti programmatici della Giunta, uno dei punti importanti del Piano Regionale di Sviluppo che ha un duplice obiettivo: il primo è quello di riavvicinare la Regione agli artigiani, in modo particolare a chi si occupa di artigianato artistico, fiore all’occhiello della produzione sarda, che si sono sentiti abbandonati dopo 20 anni dalla soppressione di questo ente così importante e significativo, che era diventato un modello anche per altre regioni italiane ed europee; il secondo è quello di non perdere questi saperi tradizionali che si tramandano all'interno delle famiglie. Una cesura generazionale può significare la perdita di importanti valori identitari della nostra regione”.

La ricostituzione dell'I.S.O.L.A., è stata approvata dalla Giunta su suggerimento dell'assessore Franco Cuccureddu. Il documento, composto da 4 sezioni e 16 articoli, è il risultato di un meticoloso processo di collaborazione con vari uffici, tra cui la Presidenza, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio legale e gli assessorati degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, del Personale e Affari Generali, della Programmazione e Bilancio.

Uno degli obiettivi della ricostituzione di I.S.O.L.A. “è dare una casa a quegli artigiani che negli ultimi vent'anni hanno cercato, con il supporto dell’Assessorato o anche singolarmente, di trovare uno spazio anche fuori dalla Sardegna, in Italia e all'estero”, sottolinea la presidente. "Ci auguriamo che entro un triennio l'I.S.O.L.A. – dichiara ancora l'assessore Cuccureddu – possa entrare a regime e perseguire gli impegnativi obiettivi che questa proposta normativa le attribuisce: far sentire l'istituzione regionale di nuovo al fianco degli artigiani artistici, salvaguardare i nostri saperi identitari, favorire il ricambio generazionale, dare nuova verve artistica alle produzioni, supportare la fase ideativa e realizzativa, la commercializzazione dell'artigianato artistico della Sardegna, facendo crescere il valore dei prodotti con idonee azioni di marketing e contrastando la contraffazione".

La delibera di approvazione del Disegno di legge e dei diversi allegati verrà ora trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che a sua volta la assegnerà alla Quinta Commissione, presieduta dall'onorevole Antonio Solinas, dove inizierà l'iter e dove verranno coinvolte le associazioni di categoria ed i portatori di interesse. “Voglio inoltre ringraziare il presidente della Quinta Commissione Consiliare, Antonio Solinas, perché adesso la competenza per poter proseguire velocemente in questo percorso sarà sua, in qualità di presidente di Commissione e, ovviamente, dell’intero Consiglio Regionale”, ha concluso la presidente Todde.