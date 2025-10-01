L'operato dei Carabinieri nell'area di piazza del Carmine continua senza sosta, in quanto fa parte della zona a tutela rinforzata stabilita da un'ordinanza prefettizia in seguito alle decisioni del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

Nella serata di ieri, martedì 30 settembre, e durante la notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale hanno controllato più di 30 persone.

Come risultato di questi controlli, è stato richiesto a un ventiquattrenne marocchino residente a Sini, senza lavoro e con precedenti penali, di allontanarsi dall'area; un ventiquattrenne guineano senza fissa dimora, già allontanato in precedenza e sorpreso a violare tale disposizione, e un trentacinquenne ghanese residente a Cagliari, anch'egli soggetto a provvedimenti di allontanamento, trovato in possesso di 4,7 grammi di hashish e novanta euro in contanti, sono stati denunciati e sottoposti a un nuovo provvedimento di allontanamento. Il trentacinquenne è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Questo intervento conferma l'impegno costante dei Carabinieri nei confronti di piazza del Carmine, con controlli frequenti e azioni immediate per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.