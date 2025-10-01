L'autopsia sul corpo di Claudio Manca, il 49enne trovato morto la scorsa settimana con la sua bicicletta danneggiata in un canale a Terralba, in provincia di Oristano, sarà eseguita venerdì 3 ottobre presso l'ospedale di Cagliari.

Il medico legale incaricato dell'autopsia è Roberto Demontis, il quale dovrà determinare le cause del decesso di Manca e verificare se possa essere collegato al presunto incidente in cui la sua bicicletta è stata colpita da un'auto pirata che si è data alla fuga.

In relazione alla sua morte, è sotto indagine e in stato di fermo per omicidio un imprenditore e proprietario di diverse tabaccherie nell'Oristanese, attualmente in attesa di udienza di convalida. Come suo legale è stato nominato l'avvocato milanese Ivano Chiesa.

Recentemente, l'imprenditore avrebbe denunciato un incendio nella sua villa e attraverso alcuni video sui social media avrebbe implicato qualcuno nel pagarne la responsabilità, indicando un presunto colpevole con un soprannome che potrebbe essere riconducibile a Claudio Manca.