Gesto eroico da parte degli agenti della Polizia di Stato di Oristano e dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti a Cabras per salvare un uomo che aveva minacciato di suicidarsi.

I poliziotti sono immediatamente giunti sul posto in risposta a una segnalazione della sorella che aveva ricevuto un messaggio preoccupante dall'uomo. Gli agenti lo hanno trovato barricato in casa e non rispondente, quindi i Vigili del Fuoco sono entrati nell'abitazione per consentire l'accesso alla Polizia.

Dopo aver messo in sicurezza il cane dell'uomo, gli operatori sono riusciti ad accedere alla camera dove l'uomo si trovava in gravi condizioni a causa di ferite autoinflitte. Il personale medico del 118 ha fornito i primi soccorsi e trasportato l'uomo all'ospedale San Martino di Oristano per le cure necessarie.