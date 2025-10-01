Avrebbe aggredito una ragazza e un ragazzo con un'arma da taglio fuori da un locale a Villaurbana, causando loro ferite al volto, alle braccia e al collo.

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per ricevere cure per le lesioni provocate dall'arma da taglio, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Secondo quanto ricostruito inizialmente, il presunto aggressore, un uomo con problemi psichici, avrebbe attaccato i due intorno all'una del mattino all'esterno del locale durante una lite di cui non sono chiare le cause.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al servizio medico 118, che hanno prontamente fermato il presunto responsabile e lo hanno condotto in caserma.