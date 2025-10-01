Nonostante le ripetute contestazioni, ha continuato a non rispettare gli arresti domiciliari, dimostrando un atteggiamento non in linea con le regole, così durante la notte scorsa, il 41enne, residente a Quartucciu, disoccupato e già noto alle autorità, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena in seguito a un'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Cagliari che ha revocato la detenzione domiciliare, sostituendola con la custodia in carcere.

La decisione è stata presa a causa delle continue violazioni delle regole documentate dai Carabinieri in passato. Dopo le procedure standard, l'uomo è stato portato alla Casa circondariale di Uta, dove sarà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Questo episodio rientra nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo costantemente svolte dai Carabinieri per garantire il rispetto delle misure disposte dall'Autorità Giudiziaria e la sicurezza della comunità.