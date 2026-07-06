Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, si posiziona al quarto posto nella classifica nazionale dei sindaci più apprezzati d'Italia, secondo il Governance Poll 2026, pubblicato oggi, lunedì 6 luglio 2026, del "Sole 24 Ore".

Il suo consenso raggiunge il 63%, registrando un aumento del 2,7% rispetto alle elezioni del 2024 (60,3%) e un notevole recupero rispetto al 55% del Governance Poll 2025.

Il sondaggio, condotto da Noto Sondaggi, ha coinvolto un campione di 600 persone in ogni comune, chiedendo loro di valutare l'operato del sindaco locale e di esprimere la propria intenzione di voto in caso di elezioni comunali. Al primo posto della classifica nazionale troviamo la sindaca di Firenze, Sara Funari, con il 66%, seguita da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) al 65% e Gaetano Manfredi (Napoli) al 64%.

I sindaci della Sardegna non rientrano nella top ten, con Emiliano Fenu di Nuoro al 17/o posto con il 57,5%, Giuseppe Mascia di Sassari al 27/o con il 55,5% in crescita del 4,4% rispetto al 2024, e Pietro Morittu di Carbonia al 36/o con il 54,5%. Massimiliano Sanna di Oristano si piazza all'83/o posto con il 47%, registrando una perdita del 7,2% di consensi rispetto all'elezione del 2022.