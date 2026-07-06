Quello che inizialmente sembrava un normale sinistro stradale si è trasformato in una denuncia per guida in stato di ebbrezza: un 63enne residente a Carbonia e già noto alle forse dell'ordine, è stato denunciato ieri, domenica 5 luglio 2026, dai Carabinieri di Carbonia, in quanto ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione per un incidente nel centro abitato, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza della circolazione stradale. L’episodio non ha coinvolto altri veicoli né provocato feriti.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno assistito il conducente, che sin da subito ha mostrato evidenti segni di alterazione psicofisica. Sottoposto ai previsti accertamenti etilometrici, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, ed è stato quindi denunciato.