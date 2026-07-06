Tragedia poco dopo le ore 20:30 di ieri, domenica 5 luglio 2026, sulla strada statale 195 "Sulcitana" nel tratto a due corsie tra Is Morus e Cala d'Ostia, nel territorio di Pula (Città metropolitana di Cagliari), dove un giovane di 20 anni, Dario Paolo Garau, ha perso la vita in seguito a un violentissimo scontro con un camper, mentre rientrava a casa dopo una giornata trascorsa nella costa di Santa Margherita di Pula.

Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi contro il camper di turisti spagnoli che stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale. Sia la moto che il mezzo cabinato procedevano in direzione Cagliari.

Sul posto è accorsa immediatamente un'ambulanza del 118, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri per deviare temporaneamente il traffico, e condurre le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.