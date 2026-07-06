Una lunga fase di caldo intenso è cominciata ieri, domenica 5 luglio 2026, e coinvolgerà bacino del Mediterraneo, Italia inclusa, con l'avvento di un vasto anticiclone che spazzerà via le correnti instabili e i temporali degli ultimi giorni.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, questa svolta è guidata dall'arrivo imminente di un ampio campo anticiclonico, i cui primi effetti si sono sentiti già a partire da ieri, portando maggiore stabilità atmosferica su tutto il territorio italiano.

Le temperature massime saliranno fino a 33-34°C nelle principali città del Centro-Nord, con valori leggermente inferiori lungo le coste adriatiche e ioniche a causa di una maggiore ventilazione settentrionale. Nella seconda metà della prossima settimana, l'aria rovente di origine subtropicale prevarrà, portando con sé anomalie termiche significative e un clima afoso che interesserà gran parte delle regioni italiane.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: stazionarie o in calo in entrambi i valori sulle zone occidentali e centrali, in aumento su quelle orientali; massime localmente in sensibile aumento nelle zone sud-orientali.

Venti: deboli o localmente moderati, specie nel pomeriggio, prevalentemente dai quadranti occidentali sulle zone occidentali e centrali; variabili sulle zone orientali; generalmente calmi in serata.

Mari: generalmente poco mossi la mattina e mossi dal pomeriggio.

Previsioni per la giornata di martedì 7 luglio

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani e possibilità di isolati rovesci o temporali sui rilievi centro-orientali.

Temperature: minime generalmente stazionarie o in calo, in aumento sulle zone interne centro-orientali; massime localmente in moderato aumento sulle zone occidentali e centrali e localmente in moderato calo su quelle orientali.

Venti: deboli a regime di brezza, calmi nelle ore notturne.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di mercoledì e giovedì è atteso cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani; le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, specie sulle zone occidentali; le massime mercoledì saranno in aumento, specie sulle zone orientali, giovedì saranno in aumento sulle zone occidentali e in diminuzione su quelle orientali. I venti soffieranno deboli, prevalentemente occidentali mercoledì, a regime di brezza giovedì. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.