Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a colpire la premier Giorgia Meloni. Sul social Truth, il tycoon ha condiviso un meme che ritrae la presidente del Consiglio mentre lo guarda, accompagnato dalla didascalia: "Serve un ordine restrittivo".

Il nuovo attacco arriva alla vigilia di un importante appuntamento diplomatico. Mercoledì 8 luglio 2026, infatti, Trump sarà ad Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice annuale della Nato.

Secondo quanto riportato dai media, l’intenzione del presidente americano sarebbe quella di contattare anche il presidente russo Vladimir Putin. Nelle ultime ore il tycoon avrebbe avuto infatti due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky, ribadendo la convinzione che il conflitto, iniziato oltre quattro anni fa, debba essere chiuso nel più breve tempo possibile.