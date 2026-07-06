Era appena sceso dalla sua auto dopo un incidente stradale ma, pochi istanti dopo, è stato travolto da un altro veicolo in transito ed è morto. La tragica vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 5 luglio 2026, lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco, nell’area di Trieste.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 65enne di origini croate ma residente in Friuli, sarebbe rimasto inizialmente coinvolto in uno scontro con un mezzo pesante, da cui era uscito apparentemente illeso. Dopo essersi fermato sulla carreggiata per verificare i danni al proprio veicolo, è stato improvvisamente investito da una Bmw sopraggiunta in quel momento.

L’impatto si è rivelato fatale. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono ancora in corso.