“Una notizia importante per il territorio e per la viabilità del territorio del Villanova, finalmente partiranno nei prossimi giorni i lavori di rinforzo strutturale dei viadotti ‘Rio Filigosa’, ‘Rio Coalaros’ e ‘Rio Chercu’, lungo la SS 292, tra Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria”.

Sono le parole del consigliere comunale di Alghero della Lega, Michele Pais, che esprime soddisfazione per il prossimo avvio dell’intervento realizzato dall’Anas e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per un importo complessivo di 2 milioni e 700 mila euro.

“Si tratta di opere fondamentali - spiega Pais - attese da anni dalle comunità locali, dagli operatori economici e da tutti coloro che quotidianamente percorrono il tratto stradale. L’intervento consentirà il ripristino della circolazione senza limitazioni fino a 44 tonnellate, grazie al consolidamento dei pulvini, della soletta e delle pile dei viadotti”.

I lavori comprenderanno il tratto della SS 292 compreso tra il chilometro 32+035 e il chilometro 34+672 e, secondo il cronoprogramma previsto, saranno completati entro l’estate.

“Parliamo di un’arteria strategica – evidenzia Pais – che rappresenta l’unico collegamento diretto tra Alghero e numerosi comuni dell’Unione dei Comuni del Villanova, come Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Romana, Padria, Mara e Putifigari. Le limitazioni imposte in questi anni hanno causato enormi disagi ai cittadini e messo in seria difficoltà molte aziende agricole e produttive del territorio, costrette a sopportare rallentamenti, maggiori costi e pesanti penalizzazioni nei trasporti”.

“Gravi ripercussioni si sono avute anche sul trasporto scolastico - aggiunge il consigliere - con i pullman che accompagnano quotidianamente gli studenti verso le scuole di Alghero costretti sino a oggi a transitare da Ittiri, con un notevole allungamento dei tempi di percorrenza e ulteriori sacrifici per studenti e famiglie”.

“È un risultato concreto che dimostra attenzione verso le aree interne della Sardegna, troppo spesso dimenticate ma strategiche per lo sviluppo del territorio. Per questo desidero rivolgere un doveroso ringraziamento all’Anas, che ha visto la presenza in Sardegna nei giorni scorsi dell’AD Claudio Gemme, al direttore regionale Salvo Campione, al responsabile provinciale di Sassari Massimiliano Pinelli e a tutta la struttura tecnica provinciale sassarese, che con grande efficienza hanno seguito e portato avanti questo importante intervento. Ma altri importanti lavori su tutto il Sassarese sono già in cantiere”.

“Un finanziamento reso possibile grazie all’intervento diretto del ministro Matteo Salvini - conclude Michele Pais - che ancora una volta dimostra attenzione concreta anche verso le realtà più interne della nostra Isola, che non sono territori minori ma parti essenziali della Sardegna”.