Sarà una settimana caratterizzata da forte instabilità meteo quella appena iniziata, con rovesci e temporali attesi soprattutto al Centro-Nord. A provocare il peggioramento sarà il contrasto tra l’aria calda nei bassi strati, riscaldata dal sole, e correnti più fresche in arrivo dall’Atlantico.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, proprio questo scontro favorirà la formazione di temporali anche intensi, a tratti accompagnati da grandinate. I fenomeni dovrebbero presentarsi in modo intermittente e localizzato, con il passaggio di diversi fronti perturbati lungo tutta la Penisola.

Il Sud potrà contare su qualche fase più asciutta e maggiori schiarite, ma resterà comunque coinvolto nel flusso instabile e fresco che impedirà l’arrivo di un caldo stabile e fuori stagione. “Sarà una settimana estremamente dinamica, caratterizzata da un continuo passaggio di fronti perturbati che ricorderanno più il volto mutevole della primavera inoltrata che l'inizio della stagione calda”, osserva Brescia.

L’alta pressione, infatti, continuerà a restare lontana dall’Italia, lasciando spazio a correnti instabili. Previsto anche vento sostenuto da Ovest, con mari agitati e possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Per chi attendeva un deciso cambio di passo verso l’estate, le previsioni non sembrano incoraggianti: maggio, iniziato all’insegna del tempo variabile, potrebbe proseguire su questa linea almeno fino al 20 del mese.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 12 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Possibili nebbie o foschie mattutine sul settore occidentale.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata. Forti sulle coste settentrionali della Gallura.

Mari: mossi, localmente molto mossi sulla costa settentrionale.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 13 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a caattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione, principalmente nei valori massimi.

Venti: inizialmente deboli dai quadranti in rinforzo nel corso della giornata. Forti sulle coste settentrionali e localmente su quella sud-occidentale dalla seconda parte della giornata.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo aumento a partire dal settore occidentale.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni con cumulati deboli. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Ovest-Ovest, forti sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi o molto mossi.