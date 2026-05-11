Il Consiglio comunale di Tissi ha confermato Antonello Masia alla guida della Compagnia Barracellare per il prossimo triennio. Per il comandante si tratta della terza riconferma consecutiva. Contestualmente entrano nel corpo anche due nuovi componenti, Sulas Gianni e Tronu Andrea, portando così l’organico complessivo a 17 barracelli.

“Grazie a questo incremento viene rafforzato il controllo del territorio”, ha dichiarato il sindaco GianMaria Budroni, evidenziando il ruolo svolto quotidianamente dalla Compagnia. Il primo cittadino ha sottolineato inoltre l’importanza del ricambio e della crescita del corpo per garantire continuità ed efficienza nel servizio. “È un segnale positivo che sempre nuovi cittadini scelgano di assumersi questa importante responsabilità. Per me è motivo di orgoglio poter contare su una compagnia coesa e sempre disponibile. Il ruolo dei barracelli è indispensabile per la tutela quotidiana del territorio e per la repressione dei reati più comuni, come l’abbandono dei rifiuti nelle campagne”.

Soddisfazione anche da parte del comandante Antonello Masia, che ha ringraziato amministrazione e sindaco per la fiducia ricevuta. “Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione per la fiducia accordatami. Proseguiremo l’attività potenziando e migliorando i controlli, in particolare durante la campagna antincendio. Aumenteremo le ore di ronda, garantendo una perlustrazione costante sia del centro abitato che delle strade rurali”.

L’amministrazione comunale ricorda infine che le iscrizioni alla Compagnia Barracellare restano aperte per tutti coloro che intendano entrare a far parte del corpo.