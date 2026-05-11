Martedì 12 e mercoledì 13 maggio il parco di Monte Claro resterà chiuso al pubblico per consentire gli interventi di concimazione del verde. Nelle stesse giornate sarà interdetto anche il tratto della pista ciclo-pedonale che attraversa l’area del parco.

La chiusura temporanea è stata disposta per permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività di manutenzione previste all’interno dell’area verde cittadina.

Rimarrà comunque garantito l’accesso alla Biblioteca Metropolitana “Emilio Lussu”, utilizzando l’ingresso di via Romagna, sul lato della Cittadella della Salute.

La riapertura del parco e del percorso ciclo-pedonale è prevista regolarmente per giovedì 14 maggio.