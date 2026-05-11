Giornata difficile per chi deve volare oggi in Italia a causa dello sciopero che coinvolge il personale dell’Enav e diverse altre categorie del settore aeroportuale e aereo. Le proteste, articolate in più fasce orarie e scali, stanno provocando ritardi e cancellazioni su numerosi collegamenti nazionali e internazionali.

Gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo di Roma hanno sospeso l’attività dalle 10 alle 18, con effetti su voli in partenza, arrivo e sorvolo in gran parte del Centro Italia. Stesse modalità anche per il personale Enav di Napoli, fermo per otto ore nella stessa fascia oraria.

A Roma si ferma anche Adr Security: gli addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino incrociano le braccia per quattro ore, dalle 12 alle 16, con impatti su varchi passeggeri e controlli bagagli. A Palermo, invece, lo sciopero coinvolge per lo stesso arco temporale il personale delle società Gh Palermo, Asc Handling e Aviapartner Palermo.

Ulteriore agitazione riguarda piloti e assistenti di volo di Easyjet, fermi per otto ore, dalle 10 alle 18. Le conseguenze si riflettono direttamente sull’operativo delle compagnie: Ita Airways ha già comunicato la cancellazione di circa il 38% dei voli previsti.

La compagnia invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, consultando il sito ufficiale o contattando la propria agenzia di viaggio.