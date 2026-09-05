Mentre passeggiava con sua madre nel parco a Bologna, una bimba di sei anni sarebbe stata circondata e attaccata da un gruppo di cinque bambini, che l'avrebbero picchiata ripetutamente tanto da farla ricoverare in ospedale. I presunti aggressori, tutti bambini tra i sei e i dieci anni, come riportano Il Resto del Carlino e altre testate nazionali, erano tutti di origine nordafricana.

I motivi della presunta aggressione restano sconosciuti. La bambina, italiana, si trovava con sua madre quando sarebbe stata improvvisamente attaccata senza motivo da cinque bambini stranieri. L'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre. Secondo quanto riporta il quotidiano, i bambini avrebbero approfittato di un momento di distrazione della madre per colpire la piccola alle gambe. Quando la madre si è accorta dell'accaduto, la figlia era già a terra.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, alcuni dei bambini avevano la stessa età della vittima, mentre altri erano più grandi. Non è chiaro il motivo della presunta aggressione, ma stando alla madre della bambina non c'era alcun motivo scatenante dietro al presunto attacco.