Raccolta differenziata, cala la percentuale, Comune corre ai ripari: “Severi nei controlli”

Gigi Concu: “L’intento non è far cassa ma far capire l’importanza del rispetto delle regole su conferimento e separazione dei rifiuti”

Di: Alessandro Congia

Da un passo al raggiungimento dell’ottanta per cento, al 73 in due mesi: “Un dato inaccettabile che rischia di ricadere sull’intera comunità andando a colpire anche chi continua diligentemente ad attenersi alle regole del corretto conferimento dei rifiuti”, premette il sindaco Gigi Concu. Sotto la lente ci sono i dati degli ultimi due mesi, che mostrano un forte calo della percentuale di differenziata e mettono a rischio la premialità che ogni anno la Regione assegna ai comuni virtuosi. Ma l’amministrazione selargina corre ai ripari: da venerdì si procederà con un controllo generalizzato e costante sulle modalità di conferimento dei rifiuti, con un’apposita squadra (composta da vigili urbani e operai della società che gestisce il servizio di Igiene urbana) che procederà a individuare i rifiuti non conformi e a sanzionare i trasgressori. Si parte da 150 euro per la prima multa, sino ad arrivare a 300 in caso di recidivi.

“Ovviamente l’intento non è fare cassa, ma far capire l’importanza del rispetto delle regole della differenziata”, sottolinea il primo cittadino. “Maggiori sono le percentuali raggiunte, superiori saranno i benefici per le famiglie, a partire da eventuali ribassi sulla tassa dell'immondezza”, spiega. “I vantaggi di una raccolta differenziata funzionante portano benefici all’intera comunità: se le soglie calano crescono i costi che l'amministrazione sostiene per lo smaltimento, di conseguenza aumenta la nostra spesa per il servizio di Igiene urbana”.