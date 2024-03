Degrado e violenze a Olbia, da Nizzi nuova stretta sull'alcol

Nuova ordinanza del sindaco: vietato il consumo di alcolici in alcune aree della città

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova ordinanza del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, a distanza di poche settimane dall'ultima emessa, per cercare di limitare gli episodi di degrado nel centro storico del capoluogo gallurese.

Nizzi oggi ha comunicato la decisione di emettere un'ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica, nella quale vieta il consumo di bevande alcoliche in alcune aree della città. "A seguito di segnalazioni ricevute e fatti accaduti, è emersa la necessità di proseguire con azioni volte a tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei nostri concittadini", ha detto.

Il provvedimento va ad aggiungersi a quello che dispone la chiusura, dalle 20 alle 7, di tutti gli esercizi di vicinato di generi alimentari in alcune aree di Olbia. Il divieto si estende nelle zone di Corso Umberto, piazza Regina Margherita, via Regina Elena, piazza Crispi, via Sassari, via Acquedotto, piazza Matteotti, piazza Mercato, via Dettori, via Bari, via Vittorio Veneto, via Armando Diaz, via Fiume d'Italia, via San Simplicio, via Brigata Sassari, piazza Brigata Sassari e piazza San Gallo. Da questo divieto sono esclusi i locali e le loro aree esterne come i dehors.