Sei patenti ritirate nel weekend dalla Polizia Stradale nel Nuorese

Bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana. Decurtati 80 punti di patente

Di: Redazione Sardegna Live

Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 80 punti decurtati delle patenti e una persona indagata per resistenza a pubblico ufficiale. Questi alcuni dei numeri dei controlli eseguiti nel fine settimana dalle pattuglie della Sezione Polstrada di Nuoro e di alcuni Distaccamenti operanti in Provincia.

In particolare la sera del 16 marzo è stato predisposto un servizio con le apparecchiature etilometriche e con la strumentazione atta ad accertare l’assunzione di alcune tipologie di droghe, il cosiddetto DrugTest.

Sono state ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Cinque di questi erano uomini di età compresa tra i 29 e i 45 anni, due dei quali sono stati trovati anche in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Una patente è stata ritirata anche a una donna di 37 anni.

Durante il servizio gli agenti hanno proceduto inoltre ad indagare una persona per resistenza a pubblico ufficiale. Complessivamente sono stati decurtati 80 punti di patente e contestate 11 infrazioni.