Locali nel mirino dei Carabinieri, scoperti 5 lavoratori in nero e irregolarità. Maxi multa e chiusura

Ecco il bilancio dei controlli

Di: Alessandro Congia

La scorsa notte, i Carabinieri della stazione di Monastir, unitamente ai colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato lavoro di Cagliari, hanno effettuato diversi controlli nei locali pubblici di Monastir e Ussana al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e amministrative.

In un ristorante e in un bar, i militari hanno verificato la presenza di 5 lavoratori in nero, la carenza di ordinaria e straordinaria pulizia, la mancata applicazione del haccp e il cattivo stato di conservazione di 15 kg di pasta per pizza. Ai due locali sono state elevate sanzioni per complessivi 20mila euro, disponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale.