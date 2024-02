Giornata del malato: la messa in volo del cappellano dei Carabinieri

Il cappellano della Legione Carabinieri Sardegna ha celebrato in volo l'Eucarestia per i Carabinieri ammalati di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Il cappellano della Legione Carabinieri Sardegna, Padre Mariano Asunis, questa mattina - all'indomani della 'Giornata Mondiale del Malato' - ha celebrato in volo l'Eucarestia per i Carabinieri ammalati della città di Cagliari, per i loro familiari e per tutti quelli che soffrono nelle strutture sanitarie della città.

La celebrazione è avvenuta a bordo del nuovo modernissimo elicottero dell'Elinucleo di Elmas.

La Messa si è conclusa ricordando i malati dell'Arma, affidandoli nella preghiera alla misericordia della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma. A fungere da altare durante la celebrazione sono state le mani di un militare e quelle del Comandante di tutti i Carabinieri della Sardegna, Generale di Brigata Stefano Iasson.

Durante la celebrazione il velivolo ha sorvolato le caserme dell'Arma della città di Cagliari e tutti gli ospedali del capoluogo. Ha stazionato per qualche minuto sulla verticale dell'ospedale Marino, dove diverse persone su sedia a rotelle si sono riunite per osservare l'elicottero da una grande terrazza.

"Si è trattato di un momento di spiritualità e di preghiera molto particolare, assolutamente gradito dagli ammalati", si legge nel comunicato.