Sos per tre cagnolini finiti in un canale: salvati dai Vigili del Fuoco

I tre cuccioli rischiavano di annegare, provvidenziale l’intervento degli operatori del 115

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale dì Cagliari, intorno alle 9.30, a Quartu Sant'Elena, per soccorrere e recuperare tre cagnolini finiti in un canale di scolo che collega allo stagno nei pressi del Parco di Molentargius.

La squadra, coordinata dalla sala operativa del115 ha recuperato le povere bestiole che fortunatamente non sono finite in un punto del canale dove l'acqua era alta, successivamente la centrale di viale Marconi ha contattato la Polizia Municipale del Comune di Quartu per darli in consegna alla struttura di competenza o eventualmente per risalire al proprietario degli animali.